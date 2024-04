Wasserrettung warnt vor dem Baden bei bevorstehenden Temperaturen

Bei den bevorstehenden Temperaturen zieht es viele sofort zum nächsten Badesee. Die Wasserrettung warnt aber, warum das noch keine gute Idee ist. Salzburg – Im Ausblick auf die sommerlichen Temperaturen am Wochenende kramen viele Österreicher schon die Badesachen vom Vorjahr aus dem Schrank. Doch einer muss den Spaß vermiesen: Die österreichische Wasserrettung warnt die Bevölkerung nun vor. Das Wochenende vom 6. und 7. April sei noch nicht zum Baden geeignet.am Samstag, 6.

April bis zu 29 Grad erreichen und könnten am Sonntag, 7. April sogar auf bis zu 30 Grad steigen. Der Sommer ist gefühlt nicht mehr weit! Doch ab Mitte nächster Woche kühlt. In manchen Teilen des Landes könnte die 30 Grad Marke ebenfalls erreicht werden. Zu den Spitzenkandidaten gehört laut Deutschem Wetterdienst (DWD) die Region entlang des Oberrheins. Der aktuelle Rekord für Anfang April liegt bei 27,7 Grad und wurde 2011 in Rheinfelden gemesse

