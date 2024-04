Wasch-Weiber waschen Wäsche auf dem Main in Würzburg

In langen Kleidern stehen die " Wasch-Weiber " auf einem kleinen Schiff auf dem Main in Würzburg . Im Hintergrund: die Alte Main brücke und die Festung Marienberg. Am Ufer stehen weitere Frauen und Kinder. Die Frauen sind gekommen, um ihre dreckige Wäsche am Fluss zu waschen. Dafür gab es in Würzburg früher sogenannte Wasch-Schiff e. Am eisernen Rumpf war ein Holz-Ausleger angebracht.

Darauf haben die Frauen die Kleidungsstücke und andere Wäsche kräftig eingeseift und mit Bürsten geschrubbt, auf dem Schiff stehend. An der Reling und an Stangen haben die Frauen die Wäsche zum Abtropfen aufgehängt.Es war eine anstrengende Arbeit, erinnert sich die heute 93-jährige Luitgard Braun: "Wir sind da mit einer Wanne Wäsche zum Main gegangen, haben die Sachen im Mainwasser eingeweicht. Mit einer Bürste haben wir geschrubbt, dann kam die Wäsche wieder ins Wasser. Das hat ganz schön gewackelt. Es war wenig Platz auf dem Schiff, so viele Menschen waren da." "Wir hatten ja damals nicht viel Seif

Wasch-Weiber Wäsche Waschen Main Würzburg Wasch-Schiff

