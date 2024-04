Was wurde aus Bege und seiner Familie nach der Flucht vor Big Mom?

von One Piece auf Wa no Kuni begegnet und haben die Hochzeit auf Big Mom s Insel ordentlich aufgemischt. Bege musste mit seiner Frau Chiffon und seinem Kind vor Big Mom fliehen – doch was wurde eigentlich aus ihnen?Die Geschichte von Bege ist wohl eine der längsten Cover Stories. Die Titelbilder der Kapitel von One Piece zeigen, was Bege nach den Ereignissen mit Big Mom widerfahren ist.

Die Firetank-Piraten stahlen einer anderen Bande eine Karte und setzten Kurs nach Thriller Bark. Doch aufgrund der damals stattfindenden Reverie konnten sie die Red Line nicht überqueren. Sie legten auf der nahegelegenen Dressrosa-Insel an, um ihre Nahrungsmittel aufzustocken.Die 3 besten Anime-Filme, die jeder Fan gesehen haben sollteAuf Dressrosa begegneten sie einem Mann, der Chiffon mit Lola verwechselte. Er erklärte ihnen, dass sich Lola auf der gleichen Insel befand.

Doch was am Ende herauskam: Chiffon war die ganze Zeit in Sicherheit! Die Person, die beim Friseur saß und von Gotti gerettet wurde, war in Wahrheit die vermisste Lola! Beide fielen sich unter Tränen in die Arme.

Zunächst glaubten die Schwestern dem Mann nicht. Pound zückte deshalb ein Familienfoto, auf dem die Schwestern noch Babys waren, als Beweis. So änderten Lola und Chiffon doch noch ihre Meinung und lagen ihrem Vater weinend in den Armen.Zum Ende der Geschichte heirateten Lola und ihr Retter Gotti. Wirklich rührend ist, dass sowohl ihre Zwillingsschwester als auch ihr Vater dabei sein konnten.

