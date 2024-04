Was tun, wenn das Gepäck im Fernbus verloren geht?

Wer mit dem Fernbus reist, kennt das Prozedere: Das Gepäck wird in den großen Kofferraum gepackt. Doch mitunter ist es am Ziel nicht mehr da. Was dann rechtlich gilt und was man vorbeugend tun kann.Sie sind mit dem Fernbus am Zielort angekommen - aber wo ist das Gepäck geblieben? Sind die Koffer aus dem Frachtraum verschwunden, kommt schnell Panik auf - und Frust.

Das sei durch Rechtssprechung geregelt, etwa durch ein Urteil des Amtsgerichts München aus dem Jahr 2015 , auf welches das EVZ auf seiner Website hinweist. Demnach seien Fernbusunternehmen nicht nur zur Beförderung der Fahrgäste, sondern auch zur ordnungsgemäßen Beförderung des Gepäcks verpflichtet.

Generell nicht erstattet werden in solchen Fällen laut den Verbraucherschützern Ersatzkäufe - also Hygieneartikel wie Zahnbürsten sowie Unterwäsche und Wechselklamotten. Hier sind Fernbus-Fahrgäste in der EU schlechter gestellt als Flugreisende, die bei Kofferverlust solche Ansprüche geltend machen können.Damit es nicht zu Verwechslungen kommt, ist es ratsam, das Gepäck mindestens mit dem eigenen Namen zu beschriften.

Fernbus Gepäck Verloren Schadenersatz Rechtssprechung

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



szaktuell / 🏆 61. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

„Wenn viel Sonne scheint“ – Deutsche sollen Strom verbrauchen, wenn er günstig istDie Energiekonzerne EnBW und EWE haben angekündigt, die Strompreise zu erhöhen. Eon-Chef Leonard Birnbaum warnt vor höheren Kosten, falls die Regierung nicht gegensteuert, und betont, dass die Geschichte der Energiewende nicht zum Nulltarif weitergeführt werden kann.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Flix plant weiteren Ausbau des Fernbus-StreckennetzesDer Chef des Unternehmens Flix, zu dem auch der Fernbusanbieter Flixbus gehört, hält einen weiteren Ausbau des Fernbus-Streckennetzes auf dem europäischen Heimatmarkt für möglich.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Flixbus-Unfall löst Debatte um Sicherheit aus: Muss man sich im Fernbus anschnallen?Auf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Weitere erlitten Verletzungen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Nach schwerem Flixbus-Unglück: Das gilt bei Fahrten im FernbusAuf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Weitere erlitten Verletzungen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Nach schwerem Flixbus-Unglück: Das gilt bei Fahrten im FernbusAuf der A9 ist es zu einem tödlichen Unfall mit einem Flixbus gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Weitere erlitten Verletzungen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Droht Strafe bei zu viel Gepäck in Deutscher Bahn, Flixtrain und TGV?Im Flugzeug ist Gepäck klar begrenzt. Aber was gilt eigentlich im Zug durch Europa?

Herkunft: watson_de - 🏆 105. / 51 Weiterlesen »