Was tun, damit KI nicht zur Gefahr wird?

Der UN-Sicherheitsrat hat sich erstmals mit den Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz befasst. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor den Gefahren der Technologie., mit denen KI-Systeme lernen bzw. deren Lernverhalten überprüft wird. Bei den Trainingsdaten müsse sichergestellt werden, dass keine verzerrten Daten zu falschen Entscheidungen führen.. Diese müssten genau nachvollzogen werden.

Das KI-System des selbstfahrenden PKW hat den Lieferwagen deswegen nicht als Auto, sondern als Horizont eingestuft und nicht gebremst. Unfallursache war also eine falsche Mustererkennung. So berechnet die umstrittene Software eines Anbieters zum Beispiel die Lebenserwartung eines Menschen, um teure Therapien bei Schwerkranken einzusparen. Die Software verarbeitet die Daten aus der gesamten Krankheitsgeschichte eines Menschen.

Auch die aktuelle Diagnose und die zuletzt erhobenen Laborwarte werden von der Software verarbeitet. Lautet die aktuelle Diagnose dann bei einem bestimmten Patienten zum Beispiel "Leukämie" werden Krankheitsverläufe ähnlicher Fälle abgeglichen.

