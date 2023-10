Was tun bei Regelschmerzen? Das empfiehlt die Apothekerin Diana Helfrich

Viele Frauen erleben mit der Periode starke Schmerzen. Apothekerin Diana Helfrich erklärt, welche Medikamente oder anderen Wirkstoffe am besten helfen und warum Frauen die Schmerzen nicht einfach aushalten sollten.

Liebe Frauen und insbesondere liebe junge Mädchen, die ihr häufiger unter Regelschmerzen leidet! Nehmt das nicht einfach hin. Es ist nicht normal, wenn man während der Regelblutung vor lauter Schmerzen praktisch ausfällt, ganz egal, wie oft man vielleicht schon gehört hat, das sei halt so, mit den Schmerzen. Es kann immer sein, dass sich dahinter etwas verbirgt, das sich behandeln lässt, etwa eine Endometriose. Dazu gleich mehr.

Das Gute ist: Hier lässt sich eine ganz klare Empfehlung aussprechen. Denn vor bald zehn Jahren, 2015, hat sich die renommierte Cochrane Collaboration des Themas 'Schmerzmittel bei Regelschmerzen' angenommen und die bis dahin vorhandenen Studien ausgewertet. Was dabei herauskam: Die so genannten nicht-steroidalen Antirheumatika (NSAR; alsoLetzteres ist also seit 2015 raus aus dem Spiel, denn an Cochrane kommt niemand vorbei. headtopics.com

Und dann gibt es noch den Wirkstoff Butylscopolamin, der infrage kommt, wenn Krämpfe im Vordergrund stehen. Denn Butylscopolamin ist ein krampflösendes Mittel, das auch z. B. beim Reizdarm zum Einsatz kommt. Aber Achtung, wer Herzrhythmusstörungen, Engwinkelglaukom oder Muskelschwäche hat, darf es nicht nehmen. Das Mittel gibt es auch in Kombination mit Paracetamol – was aus meiner Sicht seit der Cochrane-Untersuchung bei Regelschmerzen wenig Sinn macht.

Und auch die Pflanzenmedizin ist beliebt, vor allem die krampflösenden Pflanzen. Phyto-Papst Heinz Schilcher, in dessen Vorlesungen ich saß, hat der Nachwelt seinen "Leitfaden Phytotherapie" hinterlassen, eine Art Bibel der Pflanzenheilkunde. headtopics.com

