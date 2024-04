Was Spaghettieis mit Patentrecht zu tun hat

Dario Fontanella servierte das erste Spaghettieis vor 55 Jahren in Mannheim. Heute ist es aus deutschen Eisdielen kaum wegzudenken. Reich wurde der Erfinder trotzdem nicht. Das Spaghettieis wird 55 Jahre alt. Erfunden hat es der damals 17-jährige Dario Fontanella in Mannheim. Die Verschmelzung von Vanilleeis in Spaghetti-Form, auf einer Schicht Sahne angerichtet, garniert mit roter Erdbeersoße und weißen Schokoladenraspeln gehört zu den bekanntesten Eisvariationen in Deutschland .

Schätzungsweise bis zu 25 Millionen Portionen Spaghettieis essen die Deutschen jährlich. Diese deutsche Erfindung, die mittlerweile auch den Weg ins Ausland gefunden hat, wird am Samstag 55 Jahre alt

