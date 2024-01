Was sind wir? Die komplizierte Situation zwischen Freundschaft und Beziehung

Vielleicht seid ihr nicht das, was man ein richtiges Paar nennt, aber ihr seid definitiv mehr als nur Freunde. Und dein 'Partner' möchte, dass es so bleibt, anstatt irgendeine Zukunft mit dir zu planen. Er will dich aber auch nicht verlieren. Eine Zwickmühle, die vielen von uns bekannt vorkommen dürfte. Und für die es zwei Lösungen gibt: Entweder du verabschiedest dich von ihm - oder er lässt sich auf eine Beziehung ein. Klingt einfach, ist aber wahnsinnig kompliziert.

Wir helfen dir, durch dieses Gefühlschaos zu navigieren.Praktisch jede Frau hat das schon erlebt: Man beginnt, mit jemandem auszugehen. Aus einer Verabredung hier und da wird, dass man sich dreimal pro Woche sieht. Du hast einen Schlüssel zu seiner Wohnung, du leihst ihm dein Auto aus. Du lernst seine Freunde kennen und er deine. Er tut all die Dinge, die ein fester Freund tun würde. Außer sich so nennen zu lassen. Das merkst du vielleicht sogar erst dann, wenn die Zeit für das 'Was sind wir?'-Gespräch gekommen ist





Welcher Liebestyp bist du?Das Datingportal Parship hat seine Mitglieder befragt und dabei kam heraus: Die meisten Menschen (in dem Fall: 31 Prozent der Befragten) drücken ihreaus: Küssen, Händchen halten, Streicheln… Rund die Hälfte der Frauen und Männer finden, dass sie dieselbe Sprache sprechen, wie der oder die Partner:in. Andere Sprachen zu sprechen, empfanden 20 Prozent aber nicht als schwierig, sondern nahmen es eher als ein: Wissenschaftler:innen der San Francisco University sind der Meinung, dass Männer eher abstrakt formulieren und Frauen detaillierter - und das kann natürlich auch Auswirkungen auf die Liebessprache haben.Okay, es ist zwar nicht in Stein gemeißelt, aber es gibt Anzeichen dafür, ob du einen Mann an deiner Seite hast, mit dem du eine glückliche Beziehung haben kannst, oder ob du dich in einer kriselnden Partnerschaft befindest. Die folgenden 15 Gebote können dir dabei helfen zu reflektieren, ob du den Partner fürs Leben schon gefunden hast. Zu wissen, was dir und deinem Partner in Beziehungen wichtig ist, macht absolut Sinn

