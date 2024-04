Was sind die Löcher am Boden der PlayStation 5?

Am Boden der PlayStation 5 befindet sich ein Streifen kleiner Einlässe, aber die dienen nicht zur Kühlung. Zumindest nicht direkt.Unten an der PS5 ist eine Reihe kleiner Löcher, von denen ihr aber nicht allzu viel zu sehen bekommt, da sie nahezu vollständig vom Standfuß der Konsole oder euren Möbeln verdeckt werden. Zumindest, wenn ihr die PS5 vertikal aufgestellt habt., zu was die Löcher eigentlich gut sind.

Würde sich das Papier zur PS5 bewegen, würde das bedeuten, dass Luft eingesogen wird. Das ist aber nicht der Fall! Stattdessen bleibt es der gesamten Länge nach an der derselben Stelle. Es handelt sich also um einen zusätzlichen Luftaustoß, allerdings einen scheinbar sehr ineffizienten. Der gesamte Streifen an Einlässen ist nämlich knapp 18 Zentimeter lang, aus gerade einmal einem Zehntel der Fläche stößt aber mit leicht höherer Geschwindigkeit Luft.

Playstation 5 Löcher Kühlung Einlässe Luftstrom

