Was passiert mit den „Kuhweiden“ im Ludwigsparkstadion?

Die so genannten „Kuhweiden“ und der Rasen im neuen Ludwigsparkstadion sind vielen Menschen ein Rätsel. Was soll damit in Zukunft passieren? Wir haben beim Saarbrücken Baudezernenten nachgefragt.Im Bild die Nordtribüne mit den schwarzen Planen (“Kuhweiden“) an den Seiten, darüber der Oberrang. Es steht zur Diskussion, ihn komplett neu zu bauen. Der 6. Dezember 2023 ist für Fans des 1. FC Saarbrücken ein wichtiger Termin. Am Nikolaustag spielt der 1.

FC Saarbrücken im Ludwigsparkstadion gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal-Achtelfinale (18 Uhr). Und: An diesem Tag findet in der Congresshalle inzeitgleich eine Stadtratssitzung statt, die für sie wichtig sein könnte. Haupttagungspunkt: Der Haushalt für das kommende Jahr. Da die Stadt Besitzerin des Stadions ist, könnten sich im Haushalt für das kommende Jahr Posten für die Arena finden. Im Haushalt – oder im Wirtschaftsplan der GMS, der stadteigenen Immobilienverwaltung, die sich auch ums Stadion kümmer





FCS Pokalsensation gegen Bayern: So ist der Zustand des Rasens im Ludwigsparkstadion​ in SaarbrückenBei der Pokalsensation gegen den FC Bayern hielt der Rasen im Ludwigspark. Wie sieht es jetzt auf dem Platz aus? FCS-Pressesprecher Peter Müller sieht im Rasen gar kein Problem, sondern sieht Handlungsbedarf bei einer ganz anderen Sache im Stadion.

Ludwigsparkstadion nicht bespielbar - Pokal-Kracher gegen FC Bayern gefährdetDas Ludwigsparkstadion in Saarbrücken ist aufgrund von Regenfällen derzeit nicht bespielbar. Das Pokalspiel gegen den FC Bayern am Mittwoch ist stark gefährdet.

– das geschieht mit dem Rasen im Saarbrücker LudwigsparkstadionNach der Regenschlacht des ersterfcs gegen Dynamo Dresden macht der Rasen im Ludwigsparkstadion der Stadt Saarbrücken weiter Sorgen. Aber was passiert denn jetzt überhaupt? Der Baudezernent gibt Antworten. Saarland

Nach DFB-Sensation gegen Bayern: Problemfall Ludwigsparkstadion sorgt für KritikSpätestens nach dem großen Rasen-Drama vor dem DFB-Pokalspiel und vor allem der Sensation gegen die Bayern ist klar: Die Infrastruktur im Ludwigsparkstadion ist ein großer Problemfall. Sie muss sich endlich ändern, findet SZ-Redakteur Stefan Regel.

