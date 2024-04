Was passiert in der NFL Offseason?

Nach der Saison ist vor der Saison. Mit dem Super Bowl 58 endete die NFL Saison 2024 spektakulär. Langweilig wird aber auch die anstehende NFL -Pause nicht. Was passiert in der Offseason ? Welche Termine sind wichtig?Mit dem Super Bowl 58 zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers fand die NFL -Saison ihren Saison-Gipfel. Der längste Super Bowl der Geschichte läutet nun die Offseason ein.Entspannung und Ereignislosigkeit steht also nicht auf dem Plan.

Der Scouting Combine stand an. Im Lucas Oil Stadium präsentierten sich die Nachwuchstalente aus dem College. In verschiedenen Disziplinen zeigten sie ihr Können, um sich den NFL-Scouts zu empfehlen und ihren Draftwert zu steigern. Insgesamt waren 321 Spieler zugelassen.In diesem Zeitraum durften die Franchises mit Spielern verhandeln, die zu Free Agents werden. Wichtig: Die Verträge durften erst zum neuen Ligajahr abgeschlossen werden.

NFL Offseason Super Bowl 58 Termine Draft Scouting Combine Free Agents

