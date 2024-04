Was passiert im Gehirn , wenn wir sterben? Mehr als viele denken, hat die Universität Michigan herausgefunden. Die Ergebnisse könnten Nahtoderfahrungen erklären. Oder auch nicht.Die Worte, mit denen Jimo Borjigin von der University of Michigan ihre Beobachtungen an den Gehirn en Sterbender zusammenfasst, haben weltweit Aufsehen ausgelöst. Einige Wissenschaft ler warnen aber vor voreiligen Schlüssen. Borjigin untersuchte die Gehirn e von Sterbenden im Moment des Todes mit einem EEG .

Bei einigen beobachtete sie enorme Aktivitäten in Bereichen, die sonst das Bewusstsein bilden. Selbst sechs Minuten, nachdem der Körper keinen Sauerstoff mehr bekam, feuerten bei manchen Menschen noch Synapsen, die bei Träumen und Halluzinationen realistische Erfindungen in unseren Köpfen erschaffen. Viele dachten, das Gehirn sei nach dem klinischen Tod inaktiv, schreibt Borjigin. „Wir zeigen, dass das definitiv nicht der Fall is

