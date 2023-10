Was kostet uns der Ökostrom-Hochlauf wirklich? Die Industrie ist alarmiert. Stattdessen gesteht der Minister jetzt ein, dass er auf breiter Front gescheitert ist. Was er immer noch verschweigt: Seine eigenen Experten hielten die Kernkraft für ökonomisch sinnvoll. Es ist ein Skandal, dass er sie nicht ernst genommen hat.Der größte Hohn ist jedoch, dass der Atomstrom-Import jetzt boomt. Die FDP darf das nicht länger mitmachen. Die Stromproduktion in Schweden, Frankreich und der Schweiz ist mit der Kernkraft nahe an der Klimaneutralität. Und wir? Wanken dem nächsten Kohle-Winter entgegen – und dem Kollaps der Wirtschaft Weiterlesen:

Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der AggressorEin Ostdeutscher schreibt ein Buch über „das Judenproblem“, ein anderer ist „total gegen Israel“. Unsere Autorin fragt sich: Was ist mit ihren Landsleuten los? Weiterlesen ⮕

Start in die alpine Saison: Hat die Skination Deutschland die Chance auf ein Comeback?Der Ski-Sport war lange Zeit für Deutschland eine sichere Bank. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es steht nicht gut um die Skination Deutschland. Gibt es noch Hoffnung? Weiterlesen ⮕

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen. Weiterlesen ⮕

Die Lage am Abend: Wenn die Idioten wieder auf die Straße gehenWeshalb Jüdinnen und Juden Angst haben in Deutschland. Warum eine Bodenoffensive in Gaza bald beginnen muss, aber gezögert wird. Und: Die Arktis sollte uns nicht kaltlassen. Das ist die Lage am Freitagabend. Weiterlesen ⮕

Das Bau-Desaster an der Elbe: Die Gründe, die Folgen, die ReaktionenEr ist Hamburgs pompösestes und gleichzeitig auch umstrittenstes Bauprojekt: Der Elbtower in der HafenCity – von der politischen Opposition spöttisch Weiterlesen ⮕