Was ist ein Game-Ready-Treiber von Nvidia?

Viele Besitzer einer Grafikkarte von Nvidia werden schon einmal einen Game-Ready-Treiber heruntergeladen und installiert haben. Was hat es damit auf sich?

Für Nvidia war das damals ein großer Erfolg. Entsprechend positiv fielen auch die Reaktionen der internationalen Presse aus. Doch was hat das nun mit dem Game-Ready-Treiber zu tun?vermutet, wurde seinerzeit eine Erwartungshaltung an Grafiktreiber geboren, die nicht mit der Realität in Einklang steht. Nämlich, dass jeder neue Treiber massive Performance-Steigerungen bringt.

Nichtsdestotrotz sind Game-Ready-Treiber wichtig. Denn mit jeder neuen Version fließen Verbesserungen für etliche Spiele mit ein. Diese betreffen nicht immer die Performance, sondern beispielsweise auch und wohl sogar vor allem die Stabilität. Sie beugen also Abstürzen vor.für Hitman 3 auf Rechnern mit Intel-Prozessor deaktiviert, weil es in dieser Konfiguration zu Problemen mit der Performance gekommen ist:.

Nvidia Grafikkarte Game-Ready-Treiber Detonator-Treiber Performance

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nvidia GeForce 552.12: Game Ready für Diablo IV mit RT und Call of Duty Season 3Nvidia optimiert den Treiber für Diablo IV's Ray Tracing sowie Season 3 von Call of Duty und behebt einen Bug mit Horizon Forbidden West.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Treiber bei Umstieg von AMD auf Nvidia: Benötigt 7800X3D den AMD Adrenalin?Im ComputerBase-Forum diskutieren technikbegeisterte Menschen über Computer, Notebooks, Smartphones, Tablets, Games etc.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Nvidia GeForce 551.86: Treiber ist für Horizon Forbidden West gerüstetIm Fokus des neuen GeForce-Treibers 551.86 stehen Optimierungen für die PC-Fassung der Horizon Forbidden West Complete Edition.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Nvidia testet Speicherprodukte - Aktie springt an: Ist das der nächste Nvidia-Profiteur?Am Mittwochmorgen wird eine weitere Aktie als möglicher Profiteur des Nvidia-Booms gehandelt. Es ist niemand geringeres als der Elektronikriese Samsung. Am...

Herkunft: wotwitt - 🏆 52. / 63 Weiterlesen »

NASDAQ-Wert NVIDIA-Aktie: NVIDIA stellt neues Computersystem vor - Weiterer Sprung nach vorne bei KI?Der Chipkonzern NVIDIA will seine führende Rolle bei Technik für Künstliche Intelligenz ausbauen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

NASDAQ-Titel NVIDIA-Aktie freundlich: NVIDIA tätigt offenbar nächste KI-InvestitionNVIDIA will offenbar zusammen mit seinem Partner Indosat ein KI-Zentrum in Indonesien errichten. Die Investition beläuft sich auf eine dreistellige Millionen-Summe und soll einen bedeutenden Schritt bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz in der Region darstellen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »