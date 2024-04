Was ist Barrelmancy?

Barrelmancy oder Fassmagie ist ein Meme aus der Release-Zeit von Baldur’s Gate 3. Dabei sammeln Spieler so viele explosive Fässer, wie sie können und platzieren diese um die Gegner, die ihnen im Weg stehen. Alles, was es dann noch braucht, ist ein Funke Feuer und alles fliegt in einer grandiosen Kettenreaktion in die Luft.

Euere Charaktere haben nur eine begrenzte Tragekapazität. Jedes Ölfass benötigt aber 18 Kilo Tragekapazität. Damit ihr möglichst viele Fässer platzieren könnt, braucht ihr also einen Charakter wie Barbarin Karlach mit möglichst hohem Stärkewert. Dennoch müsst ihr damit rechnen, dass ihr viele der Fässer in eurem Lager aufbewahren werdet.

Übrigens solltet ihr beim Auslösen der Explosion möglichst nicht selbst im eben angesprochenen Radius stehen. Das Verteilen an sich kann auch zwischen wenigen Minuten und Stunden dauern, je nachdem, was und wen ihr in die Luft jagen wollt. Zudem sind Explosionen nicht kontrollierbar. Ihr könntet also auch ungewollt wichtige Quest-NPCs oder Items einäschern.

