Warum sind Männer so vernarrt in die weibliche Brust? Wir haben herausgefunden, was die Wissenschaft dazu sagt. Wir haben bei Männern nachgefragt, welchen Stellenwert Brüste für sie haben. Die meisten Frauen haben eine komplizierte Beziehung zu ihren Brüsten. Zu klein, zu groß, nicht prall genug und so weiter … Männer hingegen haben einen eher weniger kritischen Blick, wenn es um das Thema Brüste geht.

Aber warum ist das so? Und warum scheinen Männer Brüste zu lieben? Wir haben herausgefunden, was die Wissenschaft dazu sagt und welche Erklärungen es sonst noch geben könnte. Professor für neurowissenschaftliche Verhaltensforschung an der und Brian R. Alexander, Wissenschaftsjournalist, eine ganz logische Erklärung dafür gefunden haben, dass Männer Brüste lieben. Wie so oft geht’s zurück in die Kindheit, und zwar die Zeit, in der wir von unserer Mutter gestillt wurden. Der Grund für so viel sexuelle Begeisterung ist laut Young und Alexander nämlich neurologischer Ar

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



gofeminin_de / 🏆 69. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Warum werden wir immer dicker?: „Wir essen zu völlig falschen Zeiten“Der Hormonspezialist Jörg Puchta erklärt im Interview, wieso er die Abnehmspritze anfangs noch ablehnte, was ihn umstimmte und worauf es beim Abspecken wirklich ankommt.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Warum wir uns oft älter fühlen als wir sindGestern wieder mal schlecht geschlafen und heute null Elan? Eine neue Studie zeigt, dass die Nachtruhe unser gefühltes Alter beeinflusst.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Jess Thorup: 'Wenn wir auf den Platz gehen, haben wir das Gefühl, wir können gewinnen'Vor dem Duell gegen den 1. FC Köln gibt sich Thorup selbstbewusst, dass am Ostersonntag der fünfte Sieg in Folge gelingt – auch ohne Kapitän Ermedin Demirovic.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Warum Davina Geiss jetzt über eine Brust-OP nachdenktEndlich ist es soweit: Die neue 'Roberto Geissini'-Sportkollektion wird anprobiert. Doch Davina scheint eine ganz bestimmte Sache zu stören.

Herkunft: BUNTE - 🏆 106. / 51 Weiterlesen »

Männer-Debakel beim GNTM-Umstyling: Wir haben Heidis 'Meedchen' 18 Jahre Unrecht getanEndlich: Bei „Germany's Next Topmodel“ stand wieder die ikonische Umstyling-Folge an. Diesmal auch mit den Herren der Schöpfung. Die überraschende Erkenntnis: Männergrippe ist nichts dagegen!

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Partnerschaft: 3 Gründe, warum du immer wieder emotional unerreichbare Männer anziehstEine Beziehung mit einem Mann zu führen, der emotional unzugänglich ist, kann frustrierend und nervenaufreibend sein. Im Video zeigen wir dir drei Tipps, ...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »