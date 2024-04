Warum sind Arztpraxen mittwochmittags oft geschlossen?

Mittwochnachmittags oder auch mal freitags stehen wir beim Arzt vor verschlossenen Türen. Aber warum ist das eigentlich so? Die Antwort gibts hier:Wir haben die Hausärztin Dr. Barbara Römer gefragt, warum Arztpraxen mittwochmittags oft geschlossen sind. Es gibt mehrere Gründe, die ihr hier erfahrt. Ärztinnen und Ärzte sind verpflichtet zur beruflichen Fort- und Weiterbildung und wir sind ganz häufig mittwochs oder freitagnachmittags auf Fortbildungsveranstaltungen.

Entweder klassisch analog oder inzwischen auch häufig digital.Sie wollen ja im Rahmen einer Veranstaltung möglichst viele Kolleginnen und Kollegen an den Tisch bekommen. Und deswegen brauchen sie gewisse traditionelle Zeiten, die sich die Kolleginnen und Kollegen frei nehmen und wissen, mittwochnachmittags werden Fortbildungen angeboten und werden dann natürlich entsprechend von einer Vielzahl von Kollegen auch in Anspruch genomme

