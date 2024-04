Warum sehen sich Saiyajins in Dragon Ball Z so ähnlich?

Es gibt einige Saiyajins in Dragon Ball Z , die sehen sich äußerst ähnlich. Dazu zählen beispielsweise Son Goku und Bardock . Einer der DBZ-Filme liefert eine plausible Antwort dafür.sehen sich zum Verwechseln ähnlich. Vor allem Son Goku und sein Vater Bardock sind wie aus dem Gesicht geschnitten. Auch Son Goku s Sohn, Son Goten , sieht genauso aus wie sein Vater. Als Erklärung könnte es viele Gründe geben.

Mit dem kopierten Gesicht könnte Zeit gespart werden oder Mangaka Akira Toriyama hätte ein Händchen dafür haben können, genau dieses Gesicht zu zeigen. Doch in einem der Dragon Ball Z-Filme gibt es eine Erklärung, wieso sich viele der Saiyajins so ähnlichsehen (viaIn Dragon Ball Z – The Movie: Die Entscheidungsschlacht spricht Tales davon, wieso er selbst Son Goku zum Verwechseln ähnlichsieht. Der Grund dafür liegt in ihrem Rang: Son Goku, sein Vater Bardock und Tales sind von einer niedrigen Klass

Dragon Ball Z Saiyajins Son Goku Bardock Son Goten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GamePro_de / 🏆 121. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dragon Ball Z-Zeichnung zeigt, wie Vegeta als König der Saiyajins aussehen würdeVegeta wäre der nächste König der Saiyajins geworden, wenn Freezer nicht gewesen wäre.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Dragon Ball Z: YouTuber zeigt mit KI, wie Son Goku als echter Mensch aussehen würdeEin YouTuber hat mit der Hilfe einer KI eine eigene Version des Super-Saiyajins 3 aus Dragon Ball Z erstellt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dragon Ball Super: Gohan hätte im Anime fast einen verheerenden Fehler wiederholtFast hätte der starke Saiyajin durch seine Übermütigkeit wieder den gleichen leichtsinnigen Fehler gemacht wie in Dragon Ball Z.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Dragon Ball Super: Vegetas Ultra Ego ist das perfekte Gegenstück zu Gokus Ultra InstinctUltra Ego passt perfekt zu Vegetas stolzem Charakter und seinem Ruf als Prinz der Saiyajins. Seine neue Technik ergänzt sich unglaublich gut mit Son...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Dragon Ball: Son-Goten sieht aus wie Son-Goku, weil sein Vater gestorben istKinder sehen ihren Eltern oft ähnlich, doch bei Son Goten sieht aus wie der Klon seines Vaters. Woran liegt das?

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Alte Toriyama-Zeichnung zeigt Dragon Ball-Star als gealterten HeldenAuch als Opa sieht Goku immer noch liebenswert aus. So könnte der mächtige Saiyajin am Ende der Dragon Ball-Geschichte im hohen Alter aussehen.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »