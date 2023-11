Warum Scholz es sich nicht leisten kann, Erdogan auszuladen

Der bevorstehende Besuch von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland wird von allen Seiten kritisiert. Er könnte jedoch mehr nützen als schaden. Ein Kommentar. Am Freitag kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Berlin, ein Besuch, den viele deutsche Politiker scharf kritisiert haben.

Warum hat sich Scholz trotz der Kritik für die Einladung Erdogans entschieden? Und welche Motive stecken hinter Erdogans erstem Besuch in Berlin seit fünf Jahren? Nach dem, was über den Besuch bekannt ist, wird Erdoğan mit Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz zusammentreffen. Die auf der Tagesordnung stehenden Themen könnten nicht passender sein. Es wird erwartet, dass Scholz und Erdogan über den Israel-Hamas-Konflikt sprechen werden

:

