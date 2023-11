Warum lassen Flugzeuge im Landeanflug Kerosin ab?

Manchmal sieht man, dass Flugzeuge im Landeanflug Kerosin ablassen. Warum wird das gemacht, wenn Kerosin doch so teuer ist? Außerdem beschweren sich die Anwohner ja auch verständlicherweise darüber ...Immer wieder tauchen Berichte über Flugzeuge auf, die angeblich vor der Landung Kerosin ablassen. Wie auch dieser Artikel sind diese Berichte oft mit anfliegenden Flugzeugen bebildert, von deren Tragflächen deutlich sichtbare Spuren abgehen. Diese Bilder sind keinesfalls "Fakes".

Es sind echte Bilder, nur das, was für Kerosin gehalten wird, ist lediglich Wasser beziehungsweise Luftfeuchtigkeit aus der Umgebungsluft. Niemals, unter keinen Umständen, wird im Landeanflug oder in geringen Höhen Kerosin abgelasse





