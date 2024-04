Warum Hobbys im Ruhestand wichtig sind

Pullover stricken, Lesekreis gründen, Kommode für das Enkelkind bauen: Angekommen im Ruhestand, ist auf einmal Zeit für Hobbys da. Warum Sie die unbedingt nutzen sollten. Draußen oder drinnen, alleine oder in Gruppe, kreativ oder sportlich:"Ich finde nichts, das zu mir passt" ist eine Ausrede, die bei Hobbys nicht zählt. Gerade im Alter lohnt es sich, seine Freizeit aktiv zu gestalten. Nicht nur, weil man - Ruhestand sei dank - auf einmal mehr davon hat.

Hier kommen drei gute Gründe: "Hobbys fördern die körperliche, geistige und soziale Beweglichkeit, denn sie ermöglichen positive Erfahrungen – und die sind für Kopf und Körper gut", erklärt die Psychologin Prof. Susanne Wurm von der Universitätsmedizin Greifswald in der Zeitschrift"Senioren Ratgeber" (Ausgabe 4/2024). So konnte eine Studie aus Großbritannien zeigen, dass Ältere, die einem Hobby nachgehen, gesünder und zufriedener sind und seltener zu Depressionen neige

