Warum Hobbys im Alter wichtig sind

Draußen oder drinnen, alleine oder in Gruppe, kreativ oder sportlich: „Ich finde nichts, das zu mir passt“ ist eine Ausrede, die bei Hobbys nicht zählt. Gerade im Alter lohnt es sich, seine Freizeit aktiv zu gestalten. Nicht nur, weil man - Ruhestand sei dank - auf einmal mehr davon hat.

Hier kommen drei gute Gründe: Grund 1: Hobbys zahlen auf Ihre Gesundheit ein „Hobbys fördern die körperliche, geistige und soziale Beweglichkeit, denn sie ermöglichen positive Erfahrungen – und die sind für Kopf und Körper gut“, erklärt die Psychologin Prof. Susanne Wurm von der Universitätsmedizin Greifswald in der Zeitschrift „Senioren Ratgeber“ (Ausgabe 4/2024). So konnte eine Studie aus Großbritannien zeigen, dass Ältere, die einem Hobby nachgehen, gesünder und zufriedener sind und seltener zu Depressionen neige

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Von Angst bis Alter: Warum manche Hunde eine gelbe Schleife tragenGelbe Schleife am Hund? Entdecke, was sie bedeutet und warum Respekt so wichtig ist. Ein Zeichen für Abstand und Rücksicht.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

5 Gründe, warum eine Kreuzfahrt allein eine gute Idee istDu bist müde, erschöpft und urlaubsreif? An Bord eines Kreuzfahrtschiffes kannst du dem Stress eine Zeit lang davonfahren.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Psychologie: Warum ich keine Hobbys habe'Und, was sind so deine Hobbys?' Unsere Autorin gerät hier regelmäßig ins Straucheln und stellt sich die Frage, warum das so ist – und was genau eigentlic...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Fondsmanager: Nvidia, Palantir, Super Micro: Eine Aktie kaufen, eine verkaufen und eine vermeidenDr. Hendrik Leber verrät Insides über die Aktien von Nvidia, Palantir und Super Micro Computer. Denn eine Aktie kauft der ACATIS-Fondsmanager, eine verkauft er und eine will er nicht haben.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »

Warum wir immer weniger Sex haben: „Je älter die Beziehung, desto weniger körperliche Intimität“„Alles kann – nichts läuft“, sagt Juliane Burghardt. Im Interview erklärt die Psychologin die Ursachen – und warum mehr Sex nicht automatisch glücklich macht.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Fotoprojekt 'Aufgeblüht': Warum das Alter die Blüte des Lebens istGeht es im Alter automatisch bergab? Im Gegenteil, sagen Jule Kühn und Susanne Lencinas – und inszenieren mit ihrem Fotokunstprojekt 'Aufgeblüht' das Alte...

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »