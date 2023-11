Warum fühlen wir uns manchmal müde, obwohl wir genug geschlafen haben?

Zweiter Grund ist, dass wir aus irgendwelchen Gründen einen gewissen Schlafmangel aufgebaut haben. Zum Beispiel weil wir die Woche über gearbeitet haben und den Haushalt und Privatleben, irgendwelche Verpflichtungen hatten und jede Nacht ein klein bisschen zu wenig geschlafen haben. Und dann ist eine Nacht in der wir mal wieder normal schlafen, wir fühlen uns aber trotzdem nicht erholt am nächsten Tag, weil wir den Schlafmangel noch nicht komplett aufgeholt haben.

Ja, und die dritte Ursache wäre alles, was mit Schnarchen und Atempausen, Atmungsstörungen im Schlaf zu tun hat, die wir typischerweise nicht bemerken, weil wir schlafen. Aber es gibt auch Dinge wie unruhige Beine, die im Schlaf auftreten können. Eine weitere Ursache kann sein, dass wir schlecht eingeschlafen sind oder schlecht durchgeschlafen haben. Nur daran können wir uns natürlich meistens erinnern.

Kurze Frage, kurze Antwort Kann man Schlaf in der nächsten Nacht nachholen? Nach einer durchgemachten Nacht in der nächsten doppelt so lange schlafen und wieder richtig fit sein, funktioniert das? Antwort von Prof. Dr. med. Joachim T. Maurer, Leiter der Abteilung für Schlafmedizin am Universitätsklinikum Mannheim

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MZ_DE: Warum Menschen auf tierische Produkte verzichten – und welche Risiken es gibtMehr als jeder zehnte Deutsche verzichtet beim Essen auf Fleisch – und immerhin drei Prozent ernähren sich komplett vegan, also ohne jegliche tierische Produkte. Zum Weltvegantag haben wir mit zwei Ernährungsberatern aus dem Landkreis Pfaffenhofen über Vor- und Nachteile geredet.

Herkunft: mz_de | Weiterlesen ⮕

DERSPIEGEL: Augstein-Brief an die Leser 1961: Warum wir den SPIEGEL machen und warum Sie ihn lesenSchon immer teilte der SPIEGEL kräftig aus und musste kräftig einstecken. Im April 1961 begründete der Herausgeber, warum das so ist – und dass sein Blatt sagen muss, was ist.

Herkunft: derspiegel | Weiterlesen ⮕

FOCUSONLINE: Blähungen: Ursachen, Symptome und BehandlungBlähungen sind peinlich, ein Blähbauch kann richtig quälen. Doch wie viele Pupse täglich sind eigentlich noch normal? Gibt es Tabletten, die gegen die Gasbildung helfen? Und wann sollte man zum Arzt? Diese und mehr Fragen stellt FOCUS online einem Experten von der Technischen Universität München.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Robbie Williams hat Dysmorphophobie: Ursachen, Symptome, BehandlungRobbie Williams hat seine Diagnose veröffentlicht. Der Pop-Star leidet an Dysmorphophobie. Erfahre hier, was es mit der Krankheit auf sich hat, welche Symptome und Ursachen es gibt sowie was dagegen getan werden kann.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

DLFNACHRICHTEN: Aiwanger sieht Ursachen von Antisemitismus in ZuwanderungspolitikNach Auffassung von Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger hat die Zuwanderungspolitik dafür gesorgt, dass Antisemitismus in Deutschland zunimmt.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

GOFEMININ_DE: Unterleibsschmerzen ohne Periode: Ursachen für Ziehen und Druck im UnterleibUnterleibsschmerzen ohne Periode können viele Ursachen haben. Hier erfährst du was hinter dem Ziehen und Druck im Unterleib stecken kann.

Herkunft: gofeminin_de | Weiterlesen ⮕