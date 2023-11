Warren Zaire-Emery: Debüt in der französischen Nationalmannschaft

Warren Zaire-Emery zählt mit seinen 17 Jahren schon zu den Stars der Fußballwelt. Der Stammspieler von Paris Saint-Germain debütierte im Spiel gegen Gibraltar für die Nationalmannschaft Frankreichs und durchlebte dabei einen Auftritt, der von Licht und Schatten geprägt wurde. Vor den ganz Großen muss sich Warren Zaire-Emery schon lange nicht mehr verstecken.

Bei Paris Saint-Germain ist das Wunderkind eine feste Größe im Kader von Luis Enrique und spielte sich mit seinen hervorragenden Leistungen auch in den Fokus von Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps.- der höchste Sieg in der Geschichte der EM-Qualifikation - stand das Mittelfeldtalent in der Startelf und debütierte damit im Alter von 17 Jahren und 255 TagenIn einem von Superstars wie Kylian Mbappé oder Antoine Griezmann gespickten Team wirkte Zaire-Emery nicht minder abgeklärt und produktiv im Spielaufbau und hatte nach einer Vierstunde die meisten Ballkontakte aller Spieler (21). Dennoch war das Debüt in der Nationalmannschaft von Licht und Schatten gepräg





SPORT1 » / 🏆 103. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Frankreich: Deschamps beruft Warren Zaire-EmeryFrankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat für die anstehenden Länderspiele Warren Zaire-Emery nominiert. Sollte der Mittelfeldspieler von PSG zum Einsatz kommen, wäre es ein historischer Moment für die Nationalmannschaft.

Herkunft: kicker_BL - 🏆 93. / 22,5 Weiterlesen »

PSG führt nach dem ersten Durchgang verdient 2:1Zaire-Emery und Mbappe bringen PSG in Führung, Mounie sorgt für Spannung in der zweiten Halbzeit.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »

Handball: Deutsche Nationalmannschaft gewinnt knapp mit 28:27 gegen ÄgyptenAm „Tag des Handballs“ stimmen sich die Nationalmannschaften der Frauen und Männer mit Siegen auf die bevorstehenden Großereignisse ein. Die Fans sind begeistert.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 74,62 Weiterlesen »

Deutsche Nationalmannschaft verliert besonderes Testspiel gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft hat ihr Spiel in Berlin gegen die Türkei verloren. In einem ausverkauften und stimmungsvollen Olympiastadion, das am Samstag fest in der Hand der türkischen Fans war, kassierte sie eine 2:3-Niederlage.

Herkunft: rbb24 - 🏆 12. / 70,84 Weiterlesen »

Deutsche Nationalmannschaft verliert gegen die TürkeiDie deutsche Nationalmannschaft verliert beim Heim-Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 2:3 gegen die Türkei. Ein Spiel, das mit einem vermeintlichen Geniestreich mit Kai Havertz beginnt, endet in einem gewohnten Defensiv-Chaos.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Nationalmannschaft: Konflikt zwischen Bundestrainerin Voss-Tecklenburg und DFB spitzt sich zuWas wird aus Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg? Nach monatelanger Stille äußern sich Trainerin, Verband und Spielerinnen öffentlich und lassen tiefe Differenzen durchblicken. Angesichts der sportlichen Ziele eine komplizierte Situation.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 83,72 Weiterlesen »