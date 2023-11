Warren Buffett verkauft Aktien im Wert von 7 Milliarden US-Dollar

Börsenlegende Warren Buffett hat im dritten Quartal 2023 Aktien im Wert von 7 Milliarden US-Dollar verkauft. Gleichzeitig hat seine Investmentholding Berkshire Hathaway nur 1,7 Milliarden US-Dollar für Aktienkäufe ausgegeben. Der Barmittelbestand des Unternehmens erreichte einen neuen Rekord von 157,2 Milliarden US-Dollar.





FinanzenNet » / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Milliarden-Shoppingtour: Warren Buffett baut seine Position bei Occidental-Aktien aus: Was treibt ihn an?© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-BildfunkBerkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter ausgebaut und kürzlich 3,9 Millionen Aktien des Unternehmens erworben. Lohnt es sich die

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Milliarden-Shoppingtour: Warren Buffett greift weiter groß zu bei Occidental-Aktien: Was hat er vor?© Foto: Nati Harnik/AP/dpa - dpa-BildfunkBerkshire Hathaway hat seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter ausgebaut und kürzlich 3,9 Millionen Aktien des Unternehmens erworben. Lohnt es sich die

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Nettoverlust im dritten Quartal: Warren Buffett verliert Milliarden durch Apple-KursverfallDas Firmenkonglomerat Berkshire Hathaway des Starinvestors Buffett kann zwar einen operativen Gewinn von 10,76 Milliarden Dollar verbuchen, vor allem durch profitable Geschäfte eigener Unternehmen. Doch der Konzern hält auch Aktien von Apple, die auf Talfahrt gehen und ihm Buchverluste bescheren.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Mit der Warren Buffett-Strategie von 1.000 US-Dollar zu 2 MillionenBörsenguru Warren Buffett ist bekannt dafür, auf 'langweilige' Investments zu setzen und dann geduldig zu sein. Auf diese Strategie hat auch der Amerikaner Russ Gremel gesetzt, dem es dadurch gelungen ist, aus 1.000 US-Dollar satte zwei Millionen US-Dollar zu machen.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Warren Buffett und Berkshire Hathaway kaufen für 246 Millionen Dollar diese AktienWarren Buffett und Berkshire Hathaway haben jüngst wieder bei einer bekannten Aktie zugeschlagen. Warum Berkshire Hathaway erneut in Occidental Petroleum investierte. Wie Yahoo Finance berichtet, kauften

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Warren Buffett und Berkshire Hathaway kaufen für 246 Millionen Dollar diese AktienWarren Buffett und Berkshire Hathaway haben jüngst wieder bei einer bekannten Aktie zugeschlagen. Warum Berkshire Hathaway erneut in Occidental Petroleum investierte.

Herkunft: boerseonline - 🏆 79. / 55 Weiterlesen »