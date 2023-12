Warren Buffett setzt auf Dividendenzahler

Aktien mit hohen Ausschüttungen bieten einen doppelten Vorteil: Die Aktionäre können sowohl von Kurssteigerungen als auch von hohen Ausschüttungen profitieren. Dabei können hohe Dividenden sogar als Puffer für Kursverluste dienen. Daher verwundert es nicht, dass auch Börsenlegende Warren Buffett starke Dividendentitel in seinem Depot hat.

Später Einstieg bei Apple "Ich investiere nur in Firmen, deren Geschäftsmodell ich verstehe", so lautet eine der Erfolgsformeln von Warren Buffett, der seit 1965 an der Spitze von Berkshire steht. Wohl auch aus diesem Grund hatte er von Tech-Unternehmen lange Zeit die Finger gelassen. Umso überraschender war es, dass er im Jahr 2016 doch in den Smartphone-Hersteller Apple investierte. Seither hat sich Buffett zu einem echten Fan des iKonzerns entwickelt: Auf der Jahreshauptversammlung seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway erklärte das Börsen-Urgestein am





FinanzenNet » / 🏆 78. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vonovia-Mieter verbünden sich gegen extrem hohe und fragwürdige NebenkostenabrechnungenWie die hohen Nebenkosten entstehen können, warum sich Vonovia-Mieter jetzt deutschlandweit vernetzen und welche Tipps der Mieterverein hat.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Tagesausblick für 13.12.: DAX nach US-Inflationsdaten unverändert. Ölpreis setzt Talfahrt fortDie US-Inflationsrate ist im November wie erwartet leicht zurückgegangen. Dennoch trat der DAX® bei rund 16.800 Punkten auf der Stelle. Heute Abend wird die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekanntgeben.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Deutsche Nahost-Unterstützung: Hilfe unter unsicheren UmständenDie Bundesregierung hat die Hilfen für die Palästinensischen Gebiete geprüft – und setzt sie nun fort. Eine Zweckentfremdung sei nicht feststellbar.

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Cities: Skylines 2 - Die beste Städtebausimulation?Ihr steigt zum ersten Mal in die riesige Städtebausim oder wollt euch einfach ein paar hilfreiche Experten-Tipps einholen? Dann seid ihr bei unserer Guide-Übersicht genau richtig! Kreisverkehre planen, Wohnblocks errichten, Bahnschienen verlegen - können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das! Nämlich mit unseren ausführlichen Experten-Guides! Unser Sonderheft-Team durfte sich schon mehrere Wochen vor Release inWarum wir für den aktuellen technischen Zustand zehn Punkte abziehen mussten und für wen sich der Aufbau-Koloss eignet, seht ihr übrigens in unserem Test:Wie gut Cities: Skylines 2 ist, was bei der Performance bedacht werden muss und ob es Mods gibt, erfahrt ihr hier. Cities: Skylines 2 im Test - Das könnte die beste Städtebausimulation werden! Mit Betonung auf werden. Cities: Skylines 2 will die beste Städtebau-Simulation noch besser machen. Das gelingt allerdings nur zum Teil und fordert einen enorm hohen Preis.Was gibt es vor Release über das neue Aufbauspiel von Colossal Order zu wissen? Wir fassen die wichtigsten Informationen zusammen

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

DHB-Kader fürs Heimturnier steht: Mit Helden, Weltmeistern und einer Überraschung zur EMDie deutsche Handball-Nationalmannschaft startet mit einem Rekordspiel in die Heim-EM: Mehr als 50.000 Zuschauer werden beim Auftakt dabei sein. Bundestrainer Alfred Gislason setzt für das Turnier auf eine Handvoll Routiniers und gleich vier U21-Weltmeister.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Prinzessin Mako + Co.: Das stille Leiden von Japans KaiserfrauenKaiserin Masako leidet an Depressionen, doch keiner spricht drüber. Und so setzt sich das Leid der Kaiserfrauen über Generationen hinweg fort. GALA gibt e...

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »