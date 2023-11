Warnung vor dem Verzehr von extrem scharfen Tortilla-Chips

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen warnt eingehend vor dem Verzehr von extrem scharfen Tortilla-Chips. In der Werbung werden sie als "Hot Chip Challenge" angepriesen

. Vor allem an Jugendliche richtet sich"Erhebliche Gesundheitsgefahren" nur durch das Einatmen Das Gesundheitsamt hat nach Untersuchungen nun festgestellt, dass das Capsaicin in den Chips die Magenschleimhaut beschädigen und zu Erbrechen, Atemnot und Kreislaufkollaps führen kann. Erhebliche Gesundheitsgefahren seien auch durch das Einatmen des Capsaicin-Staubes möglich, teilte das Landesamt am Freitag mit. Die untersuchten Tortilla-Chips enthielten hoch dosiertes Capsaicin, das den scharf brennenden Geschmack von Chilis verursacht. Der Capsaicin-Gehalt einzelner Produktchargen sei sehr unterschiedlich. Verbraucher könnten aber nicht erkennen, ob ein besonders hochkonzentriertes Produkt vorliegt."Wenn Sie in so einen scharfen Tortilla-Chip beißen", so der Biologe und Physiologe Thorsten Schwerte, "der dann im Mund zerstäubt, dann ist die erste Reaktion, weil der Körper eine starke Hitze fühlt, dass man mit Husten reagiert, um sich nicht zu verschlucken. Weil man aber auch atmen muss, kann der zerstäubte Chip in der Lunge landen", sagt Schwerte. Das könne lebensgefährliche Folgen haben.und mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werde

:

