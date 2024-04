Warnung vor dem Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Cannabis

Nach Inkrafttreten des Gesetztes hinsichtlich der (Teil-) Legalisierung von Cannabis produkten zum 01.04.2024 warnt die Polizei vor dem Führen eines Kraftfahrzeug s unter dem Einfluss der Droge. Wenn auch der Besitz im öffentlichen Raum von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum bei Personen, welche das 18. Lebensjahr erreicht haben, erlaubt ist, so bleibt das Führen eines Kraftfahrzeug s unter dem Einfluss des berauschenden Mittels verboten.

Wer unter Wirkung der genannten Droge am Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt, handelt gemäß dem §24a StVG ordnungswidrig. Dem/der FahrzeugführerIn droht bei einem Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Verkehrsunfälle, welche auf den Konsum von Cannabis-Produkten oder anderen berauschenden Mitteln zurückzuführen sind, werden gemäß dem §315c StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraf

Cannabis Legalisierung Polizei Kraftfahrzeug Verkehrssicherheit

