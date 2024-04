Warnstreiks im Einzel- und Großhandel setzen sich fort

Für Lufthansa-Kunden ist die Streikgefahr bei einer Beschäftigtengruppe gebannt. Der Tarifstreit um längeren Kündigungsschutz und höhere Gehälter bei der Postbank ist aber weiterhin nicht gelöst. Alle wichtigen Informationen zu den Warnstreiks bekommen Sie hier.Die Gewerkschaft Verdi setzt in Berlin und Brandenburg ihre Warnstreiks im Einzel- und Großhandel an diesem Dienstag und Mittwoch fort.

Schwerpunkt der Arbeitskämpfe sei weiterhin die Schwarz-Gruppe mit ihren beiden Ketten Lidl und Kaufland, wie eine Verdi-Sprecherin am Dienstag sagte. Aufgerufen seien aber Beschäftigte im gesamten Einzelhandel. Auch der Pharma-Großhandel beteilige sich am Ausstand, hieß es. Die Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher dürften erneut gering bleiben. Filialschließungen sind nicht zu erwarten. Bereits am Donnerstag war es zu bundesweiten Warnstreiks gekommen, die insbesondere die Schwarz-Gruppe betrafe

