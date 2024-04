Warnstreik bei der Postbank: Filialen im Saarland betroffen

Weiterhin haben sich Verdi und Arbeitgeber nicht auf einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten bei der Postbank geeinigt. Darum kommt es seit Dienstag bundesweit zum neuen Warnstreik. Am Mittwoch sind auch Filialen im Saarland betroffen, kündigt die Gewerkschaft an.Die Tarifverhandlungen für die Angestellten bei der Postbank kommen nicht vom Fleck. Das wirkt sich erneut auf die Kunden aus. Denn nach dem Start des neuerlich bundesweiten Warnstreiks am Dienstag, 2.

April, erreicht der Ausstand am Tag darauf auch Filialen imJetzt sollen zwar die Bediensteten an den Schaltern außen vor bleiben. Sie wurden diesmal nicht aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Dafür kommt es am Mittwoch, 3. April, in den Abteilungen zum Streik, wo Daten verarbeitet werden. Dies betrifft also die Bankgeschäfte, die Angestellte in der Verwaltung abwickeln. Hier spricht die Bankenbranche von Backoffice.Dies kann sich nach Verdi-Ansicht ebenfalls auf die direkten Dienstleistungen auswirke

