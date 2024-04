Warner Bros. kündigt den fünften Teil von "The Matrix" an

Warner Bros. hat einen fünften Teil der Sci-Fi -Reihe " The Matrix " angekündigt. Beim fünften Teil wird erstmals keine der beiden Wachowski-Schwestern Regie führen. Stattdessen soll Drew Goddard das Drehbuch schreiben und Regie führen. Goddard hat zuvor unter anderem an "The Martian" und "Cabin in the Woods" gearbeitet. Immerhin eine der Wachowski-Schwestern ist auch an " The Matrix 5" beteiligt: Lana Wachowski werde sich als Produzentin einbringen.

Ob andere vertraute Namen aus der "Matrix"-Reihe ebenfalls an Bord sind, ist unklar. Warner hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob etwa Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss am fünften "Matrix"-Film beteiligt sein werden. "Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Matrix-Filme sowohl das Kino als auch mein Leben verändert haben. Die Kunst von Lana und Lilly inspiriert mich täglich, und ich bin mehr als dankbar für die Chance, in ihrer Welt Geschichten zu erzählen", zitiert Deadline den neuen "Matrix"-Regisseur Goddard

Warner Bros. The Matrix Sci-Fi Film Drew Goddard Wachowski-Schwestern Keanu Reeves Carrie-Anne Moss

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



heiseonline / 🏆 11. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Regisseur für den fünften Teil der „Matrix“-SagaEin neuer „Matrix“-Film befindet sich bei Warner Bros. in der Entwicklung. Lana Wachowski bleibt als ausführende Produzentin erhalten, während ein neuer Regisseur die Inszenierung übernimmt.

Herkunft: Filmstarts - 🏆 7. / 80 Weiterlesen »

Überraschende Ankündigung: Neuer 'Matrix'-Teil in ArbeitEin fünfter 'Matrix'-Film befindet sich bei Warner Bros. in der Entwicklung. Drew Goddard übernimmt den Regie-Posten von Lana Wachowski.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Überraschende Ankündigung: Ein neuer 'Matrix'-Teil befindet sich in der EntwicklungEin fünfter 'Matrix'-Film befindet sich bei Warner Bros. in der Entwicklung. Drew Goddard übernimmt den Regie-Posten von Lana Wachowski.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Überraschende Ankündigung: Neuer 'Matrix'-Teil in der EntwicklungEin fünfter 'Matrix'-Film befindet sich bei Warner Bros. in der Entwicklung. Drew Goddard übernimmt den Regie-Posten von Lana Wachowski.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Offiziell: Es wird einen fünften Teil von 'Matrix' geben!Die 'Matrix'-Reihe begeisterte Millionen von Menschen. Nun dürfen sich die Fans freuen: Es wird an einem fünften Teil gearbeitet!

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Verfassungsschutz gegen AfD: Dieser Teil der Lösung ist ein Teil des ProblemsJe weiter die Behörde der Partei an den Kragen geht, desto höher scheint sie in der Gunst ihrer Anhänger zu steigen. Eine Dynamik, die Präsident Thomas Haldenwang offenbar nicht sehen will.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »