Warmes Wasser führt zur schwersten globalen Korallenbleiche

Er wurde von FOCUS online nicht geprüft oder bearbeitet.*Warmes Wasser in allen Meeren macht die vierte globale Korallenbleiche zur schwersten bisher. Eine gute Nachricht gibt es - aber um die Zukunft der Riffe steht es schlecht.

Die ungewöhnlich hohen Meerestemperaturen weltweit lassen Korallenriffe in nie gekanntem Ausmaß ausbleichen. Bereits jetzt seien 54 Prozent der Riffe so warm, dass die Korallen dort ihre symbiotischen Algen verlieren, berichtet die Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde der USA. Jede Woche komme etwa ein Prozent hinzu. Damit wird die diesjährige Korallenbleiche schon Ende des Monats das bisher schwerste derartige Ereignis im Jahr 2017 an Fläche übertreffen.

Korallen leben in Symbiose mit Mikroalgen, die mit Sonnenlicht Nährstoffe produzieren. Wenn das Wasser in ihrer Umgebung sich über einen bestimmten Schwellenwert aufheizt, verändert sich jedoch das Verhältnis zwischen beiden Partnern. Zum einen beschädigen hohe Temperaturen die Fotosynthesemaschine der Algen, so dass sie aggressive Chemikalien produziert, die die Koralle schädigen.

Die wichtigste einzelne Ursache hinter den weltweit fast ausnahmslos hohen Wassertemperaturen ist der globale Klimawandel. Die Meeresoberfläche hat sich nach Daten der NOAA in den letzten 100 Jahren um etwa 0,13 Grad Celsius pro Jahrzehnt erwärmt. Der zweite zentrale Faktor ist El Niño, eine natürliche Warmperiode im tropischen Pazifik, die alle paar Jahre auftritt. Sie erhöht die Meerestemperaturen besonders im Indischen und Pazifischen Ozean.

