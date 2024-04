Wärmebilddrohnen zeigen nächtliche Angriffe im Ukraine-Krieg

Im Ukraine - Krieg wird rund um die Uhr gekämpft. Immer mehr auch nachts. Dann zeigen Wärmebilddrohnen den Bomben den Weg und treffen Russland hart.-Staaten, haben sich daher im Jahr 2010 dazu verpflichtet, sie weder einzusetzen noch herzustellen oder weiterzugeben.

Im seit mehr als zwei Jahren anhaltenden Kampf zwischen der Ukraine nutzt Streumunition: Wärmebilddrohnen zeigen nächtliche Angriffe auf russische Panzer vom User „+Constantine+“, bei dem es sich offenbar u Constantine Kalinowskyj handelt. Der in Charkiw geborene und mittlerweile in Texas lebende Ex-Militär zählt zum Team der „Liberty Ukraine Foundation“, die Spenden für die Verteidigung des Landes sammelt. In dem 36-sekündigen Clip sind zwölf Ziele mit roten Vierecken markiert. Kurz darauf sind zwei Einschläge zu sehen, denen jeweils Dutzende weitere Explosionen folge

Ukraine Krieg Wärmebilddrohnen Angriffe Russland

