Warenhauskonzern Galeria Kaufhof meldet Insolvenz an

Beim Warenhauskonzern steht die Entscheidung, ob jemand das Unternehmen kauft, kurz bevor. Welche Häuser langfristig eine Überlebenschance haben und welche Kriterien dafür wichtig sind.Passanten gehen an einer Filiale von Galeria-Kaufhof in der Kölner Innenstadt vorbei.Die Mitteilung des Amts­gerichts Essen umfasste am Dienstag knappe zwölf Zeilen.

Kern der Botschaft: Das Gericht habe „das Insolvenzverfahren über das Vermögen der GaleriaGmbH wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eröffnet“. Der offizielle Akt nach dem Antrag des Unternehmens, dessen Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus den Forderungen der Gläubiger entgegensieht. Die können das, was sie verlangen, bis zum 14. Mai bei Denkhaus anmelden. Der weitere Zeitplan: Die nicht öffentliche Gläubigerversammlung finde am 28. Mai in der Messe Essen statt, so das Gericht. Dort werde „unter anderem auf der Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwalters über den Fortgang des Verfahrens beschlossen

