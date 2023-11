Warcraft Rumble: Erstes Fazit nach 7 Stunden Spielzeit

Seit einigen Stunden ist Warcraft Rumble live. MeinMMO-Dämon Cortyn hat die ganze Nacht gezockt und zieht ein erstes Fazit. Taugt das Spiel was? Gestern Abend sagte mir mein Tablet plötzlich, dass Warcraft Rumble zur Installation bereit stand. Auf das Mobile-Game im Warcraft-Look hatte ich schon länger Bock, wollte mir aber erst mit der Release-Version einen richtigen Eindruck davon machen. Nun, das konnte ich jetzt

. Seit gestern Abend habe ich bestimmt gut 7 Stunden gespielt und daher einen recht guten Eindruck. Schon in der 5. Mission, die quasi das Finale des Tutorials darstellt, kam ich mit „einfach Minis spammen“ nicht mehr weiter und verlor meine erste Partie. Davon war ich ziemlich positiv überrascht, denn in der Regel sind Tutorials in Blizzard-Spielen ja doch „idiotensicher“ und gerade bei einem Free2Play-Spiel will man die Hürden nur langsam aufbauen

:

