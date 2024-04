Warburg Research erhöht Kursziel für Deutsche Börse

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Quartalszahlen von 226 auf 227 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber dürfte ein starkes Ertragswachstum von 15 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis geht er von einem Plus von 11 Prozent aus.

Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 19,16 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 54.985 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer. Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Anteilsschein 2,1 Prozent. Die Deutsche Börse-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.HAMBURG / Redaktion finanzen.netVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.

