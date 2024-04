Wann wird der Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid bestätigt?

Wann wird der seit Monaten diskutierte Wechsel von Kylian Mbappe zu Real Madrid bestätigt? In den Planungen zu seiner Vorstellung soll auch Taylor Swift eine Rolle spielen. Stürmerstar Kylian Mbappe wird einem Bericht der spanischen Sport zeitung Marca zufolge selbst über den Zeitpunkt der Verkündung des Wechsel s von Paris Saint-Germain zu Real Madrid entscheiden. Das berichtete das Blatt ohne weitere Angabe von Quellen.

Wann der kaum mehr bezweifelte Wechsel offiziell gemacht und der französische Ex-Weltmeister vorgestellt wird, sind nach wie vor aber die großen Fragen. Zumal beide Mannschaften auch noch in der Champions League vertreten sind. PSG trifft im Viertelfinale auf Reals Fußball-Erzrivalen FC Barcelona, die Madrilenen müssten gegen Manchester City mit dem ehemaligen Barça-Coach Pep Guardiola antreten. Laut Marca könnte die Verkündung am Ende der Final-Woche erfolgen, sollten PSG und Real nicht in das Endspiel in London am 1. Juni einziehe

