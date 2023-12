Wanderung entlang der Rur bis nach Monschau

Die fünfstündige Wanderung führt vom Ende des Rursees immer entlang des Flüsschens Rur bis mitten hinein ins malerische Eifelstädtchen Monschau. Die Wanderung wird geprägt durch den Fluss. Die Rur bahnt sich hier ihren Weg durch ein schmales Tal. Der Wanderweg verläuft mal auf der linken, mal auf der rechten Uferseite, immer in Hangnähe. Wald, Wiesenauen und offenes Gelände wechseln einander ab, sodass eine ausgewogene landschaftliche Mischung geboten wird.

Die Wanderung entstammt dem Buch "Der Weitwanderweg durch die Eifel". Dieses beschreibt den ersten Weitwanderweg durch die Eifel und bietet gleichzeitig alternative Rundwege und Tagesetappen. Die sorgfältig ausgearbeiteten Touren stellen in nur 14 Tagen eine Region mit vier gänzlich unterschiedlichen Landschaften vor. Die einzelnen Etappen haben durchschnittlich eine Länge von 20 bis 25 Kilometern. Die Routenziele sind in der Regel kleine Orte mit viel Atmosphäre, gelegen in Rur-, Kalk-, Ahr- und Vulkaneife





koeln_de » / 🏆 46. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Schüsse, die die Welt veränderten: 60 Jahre nach dem Kennedy-MordAm 22. November 1963 fielen Schüsse, die die Welt veränderten. John F. Kennedy wurde bei einer Fahrt durch Dallas ermordet. Laut Historikern hat die heutige Spaltung der USA viel mit dem Kennedy-Mord zu tun.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Wanderung durchs Bergische LandDieses Mal führt die koeln.de-Wanderung mitten durchs Bergische Land. Durch Wald und Feld geht's 14 Kilometer durch wildromantische und intakte Landschaft, in der man die erholsame Atmosphäre genießt.

Herkunft: koeln_de - 🏆 46. / 63 Weiterlesen »

Katze nach langer Wanderung wiedergefundenDie Katze von Hildegard Holtschneider ist in Frankreich entlaufen und wurde jetzt durch einen Zufall wieder gefunden – in Braunschweig. Am Wochenende gab es endlich ein Wiedersehen.

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »

Die beste Kamera ist immer die, welche man gerade dabeihatWir hatten in dieser Kolumne lange keine Binsenweisheit mehr, hier eine der ältesten beim Fotografieren: Die beste Kamera ist immer die, welche man gerade dabeihat. Das ist auch der Grund, warum Smartphones heute vorwiegend über die Qualität des gesamten Bildverfahrens verkauft werden.

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

CDU und SPD wollen mehr Videoüberwachung und StaatstrojanerDie CDU will in Hessen mit der SPD regieren. In einem Eckpunktepapier skizziert die künftige Große Koalition ihre Prioritäten: mehr Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen und mehr Daten für Palantirs HessenData.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »