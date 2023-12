Wanderung durchs Bergische Land

Dieses Mal führt die koeln.de-Wanderung mitten durchs Bergische Land. Durch Wald und Feld geht's 14 Kilometer durch wildromantische und intakte Landschaft, in der man die erholsame Atmosphäre genießt.Ohne ihren Esel fühlen sich die Bechener vermutlich unvollständig. Kaum jemals war ein Tier im Dorf den Leuten so geschwind ans Herz gewachsen wie den Bechenern ihr Esel, und dabei war er nur aus Gips und Drahtgeflecht.

Das Prinzenpaar der „Bechener Assele“ hatte solch ein Wappentier gestiftet, doch böse Buben hatten der Figur aus Gips den spätestens seit Ringelnatz bekannten Stips gegeben – und seither ließ der Esel arg die Ohren hängen und war auch sonst ganz ramponiert. Nun hätte man die Zukunft so wie die Vergangenheit in Bechen wohl auch ohne Esel meistern können, immerhin war Bechen als „Beche trans Rhenum“ schon seit 1175 urkundlich belegt. Aber schade war es schon, und deshalb musste schnell ein neuer Esel her, ein dauerhafter, sagen wir: aus Bronz





