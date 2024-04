Wall Street schließt mit deutlichen Verlusten

NEW YORK - Mit deutlichen Abgaben hat die Wall Street am Montag den Handel beendet. Anfängliche Gewinne, als Erholung auf die Verluste vom Wochenausklang, wurden rasch wieder abgegeben und die Indizes drehten erneut ins Minus. Deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Einzelhandelsumsätze für den März ließen die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank weiter zurückgehen.

Der Dow-Jones-Index verlor 0,7 Prozent auf 37.735 Punkte, nachdem der Index im Tageshoch schon bei 38.387 Punkten gelegen hatte. Der S&P-500 fiel um 1,2 Prozent und der Nasdaq-Composite büßte 1,8 Prozent ein. Dabei standen sich an der Nyse 411 Kursgewinner und 2.453 -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 30 Titel.

Am Ölmarkt kamen die Preise nach dem iranischen Angriff auf Israel etwas zurück. Die Notierungen für Brent und WTI fielen um bis zu 0,3 Prozent. Ein Preisanstieg sei kurzfristig unwahrscheinlich, weil die Opec über ausreichend freie Kapazitäten verfüge und die geopolitische Risikoprämie bereits hoch sei, so die ANZ-Energieexperten.

