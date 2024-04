Wall Street erwartet Erholung trotz starker Arbeitsmarktdaten

Trotz überraschend starker US- Arbeitsmarktdaten dürfte sich die Wall Street am Freitag zunächst ein wenig von ihrem Vortagesrutsch erholen. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt auf 38 695 Punkte und damit 0,25 Prozent im Plus. Der Nasdaq 100 dürfte gut ein halbes Prozent höher mit 17 972 Punkten starten. Am Vortag waren die Indizes noch etwas deutlicher von ihren jüngsten Rekordhochs zurückgefallen.

Grund waren Äußerungen des Präsidenten der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari. Falls der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, könnte im laufenden Jahr womöglich doch keine Zinssenkung nötig sein, hatte er gesagt. Die Preisentwicklung im Januar und Februar sei 'etwas beunruhigend' gewesen

Wall Street Arbeitsmarktdaten Dow Jones Industrial Nasdaq 100 Rekordhochs Inflationssenkung Zinssenkung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Analyse: Tesla steckt an der Wall Street in der SackgasseDer Fehlstart ist perfekt: Die Tesla-Aktie ist seit Jahresbeginn um 35 Prozent gefallen, und das in einem freundlichen Umfeld für Techaktien. Was ist da los?​

Herkunft: heiseonline - 🏆 11. / 71 Weiterlesen »

MÄRKTE USA/Akteure an der Wall Street im WartemodusDJ MÄRKTE USA/Akteure an der Wall Street im Wartemodus Von Steffen Gosenheimer NEW YORK (Dow Jones)--Das Geschehen an der Wall Street wird zunehmend vom Abwarten der Beschlüsse der US-Notenbank

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Chaos in Haiti: »Der Sieg der Gangs ist wie der Sieg der Taliban«Marodierende Banden, verhungernde Menschen, ein Premier, der seinen Rücktritt angekündigt hat: Haiti-Expertin Katja Maurer sagt, was dem bitterarmen Land in Mittelamerika droht und wie die Staatengemeinschaft helfen könnte.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Wahrheit: Der Lüge auf der SpurBei Vorwürfen von sexualisierter Gewalt steht vor Gericht oft Aussage gegen Aussage. Kann ein Lügendetektor helfen?

Herkunft: tazgezwitscher - 🏆 26. / 67 Weiterlesen »

Bitcoin-Kurs steigt vor Veröffentlichung der US-ArbeitsmarktdatenDer Kurs von Bitcoin steigt um 0,71 Prozent auf 66.200 Dollar. Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten halten sich die Anleger zurück. Die zukünftige Geldpolitik in den USA wird in den kommenden Wochen entscheidend sein. Im April verlieren die Coinbase-Aktien immer noch über 5 Prozent an Wert. Die Unsicherheiten in der Geldpolitik belasten die Anleger. Die US-Wirtschaftsdaten waren besser als erwartet und Jerome Powell äußerte sich falkenhafter als erwartet.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Techbranche profitiert besonders: Powell-Anhörung hebt die Stimmung an der Wall StreetNoch ist unklar, wann die Fed den Leitzins senkt. Bei einer Anhörung vor dem US-Kongress macht Notenbank-Chef Jerome Powell jedoch Hoffnung. Für Anleger ein gutes Zeichen. Vor allem Tech-Werte legen zu.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »