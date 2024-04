Wall Street erholt sich trotz starker Arbeitsmarktdaten

Trotz überraschend starker US- Arbeitsmarktdaten hat sich die Wall Street am Freitag zunächst ein wenig von ihrem Vortagesrutsch erholt. Der Dow Jones Industrial stieg in der ersten halben Stunde nach der Eröffnung um 0,25 Prozent auf 38 693,23 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,66 Prozent auf 17 996,86 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 5174,31 Punkte hinauf.

Am Vortag waren die Indizes noch etwas deutlicher von ihren jüngsten Rekordhochs zurückgefallen. Grund waren Äußerungen des Präsidenten der regionalen Notenbank von Minneapolis, Neel Kashkari. Falls der Fortschritt bei der Inflationssenkung ins Stocken gerate, könnte im laufenden Jahr womöglich doch keine Zinssenkung nötig sein, hatte er gesagt. Die Preisentwicklung im Januar und Februar sei 'etwas beunruhigend' gewesen

