Wale als Klimaretter bedroht

Wale sind gigantische Klimaretter: Diese Meeresriesen speichern gewaltige Mengen an CO2. Sie haben eine positive Klimawirkung wie ein kleiner Wald. Doch Wale sind bedroht. Schiffskollisionen, Unterwasserlärm, Giftstoffe und Fischernetze, all das sind menschengemachte Gefahren. Die kleinen Schweinswale leiden genauso darunter wie die riesigen Buckelwale. Mit neuen Ideen wollen Forschende sie retten.

In Deutschland, Dänemark und Belgien ist der deutsche Meeresbiologe Daniel Stepputtis unterwegs, um den Schweinswalen zu helfen. Sie sind die letzten Meeressäuger, die noch vor Deutschlands Küsten heimisch sind. Um sich zu orientieren, senden sie Klicklaute aus, an dem Echo erkennen sie normalerweise ihre Umgebung. Das Problem für sie: Ein Echo von grobmaschigen Fischernetzen ist zu schwach für ihr Gehör. Sie hören die Gefahr nicht, schwimmen hinein, verfangen sich in den Maschen und ersticken schließlich. Stepputtis hat sich deshalb vorgenommen, die Fischerei zu veränder





ZDF » / 🏆 57. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klimaschutz: Renaturierte Wälder könnten deutlich mehr CO2 aufnehmenNaturbelassene Wälder mit vielen verschiedenen Baumarten können helfen, das Treibhausgas in der Atmosphäre zu verringern. Das zeigen neue Berechnungen, doch Forschende warnen auch vor falschen Hoffnungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Klimaschutzmaßnahmen: Warum auch Deutschlands CO2-Ausstoß relevant istGegner von Klimaschutzmaßnahmen verweisen gerne auf den global gesehen geringen Anteil Deutschlands am weltweiten CO2-Ausstoß. Doch dieses Argument ist laut Experten aus mehreren Gründen irreführend. Von P. Siggelkow.

Herkunft: tagesschau - 🏆 2. / 95 Weiterlesen »

Innovationspreis Berlin Brandenburg 2023: Vielfältige Lösungen für aktuelle HerausforderungenDer Wettbewerb um den Innovationspreis Berlin Brandenburg 2023 hat gezeigt, dass die ausgezeichneten Innovationen sehr vielfältig sind und Lösungen auf aktuelle Herausforderungen parat haben. Gewonnen haben ein Verfahren zur Früherkennung von Osteoporose, ein Wirkstoff gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und eine Technologie zur Eliminierung hochtoxischer Abwässer im Beschichtungsprozess von Automobil-Leichtbauteilen. Außerdem konnten mobile Sensorplatten zum Aufspüren von Krankheitserregern und eine Vormischanlage, die die Reaktion von Zement deutlich beschleunigt und dennoch CO2-Emissionen reduziert, überzeugen.

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Die fünf Technologien für eine erfolgreiche EnergiewendePhotovoltaik, Windkraft, Batterien, Elektrolyseure und als Direct Air Capture (DAC) bekannte CO2-Staubsauger - diese fünf Technologien benötigen wir für eine erfolgreiche Energiewende, sagt ein Solarökonom der Technischen Universität Lappeenranta (LUT) in Finnland. Neue Wasserkraftwerke, Geothermie und Bioenergie hält er dagegen für keine überzeugenden Lösungen. Grünen Wasserstoff auch nicht. Die Zukunft der globalen Energieversorgung sieht der Forscher auf den Weltmeeren.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wissenschaftsverlage und große Plattformen: Gemeinsamkeiten im GeschäftsmodellVor dem Internet haben vor allem wissenschaftliche Verlage die Erkenntnisse öffentlich finanzierter Wissenschaft publiziert. Mit der Digitalisierung sollte die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse viel günstiger werden. Diese Kostensenkung hat den Markt für Wissenschaftsverlage enorm konzentriert und hochprofitabel gemacht. Die großen Plattformen haben die Verlage nicht nur ihre beachtliche Profitabilität gemeinsam, sondern auch Teile des Geschäftsmodells.

Herkunft: netzpolitik_org - 🏆 56. / 62 Weiterlesen »

Euro NCAP: Große Elektro-SUV nicht gut für die Sicherheit und UmweltIm Sicherheitsprogramm Euro NCAP werden auch Elektroautos geprüft. Deren zunehmendes Gewicht ist laut den Testern ein unguter Trend.

Herkunft: ecomento_de - 🏆 66. / 61 Weiterlesen »