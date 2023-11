Wälder mit großer Biodiversität können erheblich zur Verringerung von CO₂ beitragen

Bäume benötigen Kohlendioxid zum Wachsen. Wälder sind deshalb gigantische Kohlendioxidspeicher. Wie viel von dem Treibhausgas insgesamt aufgenommen werden könnte, berechnen Forschende. Doch Fachleute warnen angesichts der Ergebnisse vor falschen Schlüssen. Wälder mit großer Biodiversität haben ein erhebliches Potenzial, Kohlenstoff zu binden und damit die Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid (CO₂) in der Atmosphäre zu verringern.

Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie unter Leitung von Thomas Crowther von der Schweizer ETH Zürich. Wie die Forschungsgruppe, könnten durch die Aufforstung geeigneter Flächen und Instandsetzung bestehender degradierter Wälder 226 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zusätzlich gebunden werden. Zur Einordnung:entsprachen die globalen fossilen CO₂-Emissionen im vergangenen Jahr 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Unabhängige Experten nennen die Ergebnisse robust, warnen aber vor falschen Schlüsse

