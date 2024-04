waipu.tv-Stick: Ein interessantes Alleinstellungsmerkmal für Fernsehfans

Ich habe jahrelang über waipu.tv geschrieben, ohne es je benutzt zu haben. Nach über zwei Jahren Selbstversuch bin ich sehr überzeugt und der waipu.TV-Stick macht die Sache tatsächlich noch besser. Aktuell bekommt ihr Perfect Plus für nur fünf Euro im Monat. Und nicht nur das. Solltet ihr bereits einen TV-Stick haben, zum Beispiel den bekannten FireTV-Stick von Amazon oder die nicht so bekannte Variante von ROKU oder irgendein anderes Fabrikat, das euch ausreichend taugt, gibt es eigentlich vordergründig keinen Grund, diesen unbedingt gegen einen waipu.tv-Stick auszutauschen, denn zumindest in der vergleichbaren 4K-Qualität ähneln sich die TV-Sticks dieser Welt in den meisten Punkten und auch der verhältnismäßig neue waipu.tv-Stick reiht sich dort ein. Er besitzt aber durchaus ein interessantes Alleinstellungsmerkmal für Fernsehfans

