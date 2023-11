Wagenknecht fordert Begrenzung der Migration und Kappung der Leistungen für Asylbewerber

Sahra Wagenknecht hat eine strikte Begrenzung der Migration und eine Kappung der Leistungen für Asylbewerber gefordert. Deutschland ist nicht länger bereit, Destination Nummer 1 zu sein. Sie verwies auf Dänemark als Beispiel, wie man die Kontrolle zurückgewinnen kann. Schleuser müssten knallhart bestraft werden.

FN_NACHRİCHTEN: Wüst fordert MPK-Beschluss zur Begrenzung von MigrationBerlin - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sieht in der Begrenzung der Migration die zentrale Aufgabe der Bund-Länder-Runde im Kanzleramt. Dies sei wichtiger als die Frage

STERNDE: Migration: Migration: Hohe Erwartungen an Bund-Länder-TreffenBerlin - Die Länder gehen beim Thema Migration mit hohen finanziellen Erwartungen und der Forderung nach dauerhaften Regelungen in die Verhandlungen mit

FN_NACHRİCHTEN: Wagenknecht: Deutschland hat 'keinen Platz mehr' für MigrantenBERLIN (dpa-AFX) - Die ehemalige Linken- Politik erin Sahra Wagenknecht hat eine strikte Begrenzung der Migration und eine Kappung der Leistungen für Asylbewerber gefordert. 'Bundeskanzler und Ministerpräsidenten

BR24: Vor Bund-Länder-Treffen: Wüst fordert Begrenzung, Lang setzt auf andere MaßnahmenBerlin: Im Kanzleramt beraten heute Bundeskanzler Scholz und die Länderchefs über Streitpunkte der Migrationspolitik. Dabei geht es um die Verteilung der Flüchtlingskosten und die Frage, wie sich der Zuzug begrenzen lässt.

DLFNACHRİCHTEN: Vor Beratungen im Kanzleramt - Wüst will über Begrenzung der Zuwanderung sprechenNordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst will die Begrenzung der Zuwanderung in den Mittelpunkt der

BR24: Söder fordert vor Migrationsgipfel grundlegende Begrenzung der ZuwanderungBerlin: Die Regierungschefs von Bund und Ländern beraten am Nachmittag im Kanzleramt über die Asylpolitik. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte vorab, er hoffe, dass dabei kein 'Wischi-waschi' rauskomme, sondern Beschlüsse, die Deutschland helfen. Der CSU-Chef wiederholte erneut seine Forderung nach einer Begrenzung der Zuwanderung.

