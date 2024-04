Waffenproduktion in der Ukraine stockt

Nach mehreren Jahren Krieg werden Waffen und Munition in der Ukraine knapper. Die ukrainische Rüstungsindustrie hinkt bei der Produktion hinterher. Immer mehr setzen die Ukraine r auf Waffen der Marke Eigenbau . Allein im Jahr 2023 haben die ukrainischen Rüstungsunternehmen dreimal so viele gepanzerte Fahrzeuge gebaut wie vor dem Krieg und die Produktion von Panzerabwehrraketen vervierfacht.

Das geht aus Dokumenten hervor, die der Herstellung der 155-Millimeter-Artilleriemunition für den Krieg gegen Russland soll die Ukraine noch Unterstützung vor Ort bekommen. In der ukrainischen Fertigungsstätte, die noch entstehen soll, will Europas größter Munitionshersteller Rheinmetall jährlich eine sechsstellige Zahl der besagten Artilleriekaliber fertigen und gerät offenbar ins Stocken. Das gilt nicht nur für die Produktion in der Ukraine. „Es dauert, bis eine neue Munitionsfabrik den Betrieb aufnehmen kann und ihre volle Kapazität erreicht. Da sind die Bearbeitungszeiten für Bauanträge zu neuen Fabrike

Ukraine Waffen Munition Rüstungsindustrie Produktion Eigenbau

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 12:27 Ukraine setzt vermehrt auf heimische Waffenproduktion +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Nach gemeinsamen Beratungen: Scholz, Macron und Tusk wollen auf gesamtem Weltmarkt mehr Waffen für Ukraine beschaffenZuletzt waren sich Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron uneins in der Ukraine-Politik. Nach gemeinsamen Beratungen mit Polens Regierungschef Tusk wollten sie nun Geschlossenheit demonstrieren.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Ukraine-Krieg im Liveticker: +++ 22:58 Kühnert: Ukraine braucht Waffen für Rückeroberungen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Blog Ukraine-Krieg: „Werden noch mehr Waffen für Ukraine beschaffen“Deutschland, Frankreich und Polen haben sich auf eine intensivere Zusammenarbeit bei der militärischen Unterstützung der Ukraine geeinigt. Und: Odessa ist erneut von russischen Raketen getroffen worden. Unter den Opfern sind auch Rettungskräfte. Alle News im Blog.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Waffenproduktion in der Ukraine stocktNach mehreren Jahren Krieg werden Waffen und Munition in der Ukraine knapper. Die ukrainische Rüstungsindustrie hinkt bei der Produktion hinterher. Immer mehr setzen die Ukrainer auf Waffen der Marke Eigenbau.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Waffenproduktion in der Ukraine stocktNach mehreren Jahren Krieg werden Waffen und Munition in der Ukraine knapper. Die ukrainische Rüstungsindustrie hinkt bei der Produktion hinterher. Immer mehr setzen die Ukrainer auf Waffen der Marke Eigenbau.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »