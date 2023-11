VW zögert weiter mit Entscheidung für osteuropäische Batteriefabrik

Das angebotene Grundstück in Pilsen könne nicht weiter frei gehalten werden, so Fiala. Die Regierung in Prag hatte den Wolfsburgern das Gelände des früheren Militärflugplatzes Pilsen-Line angeboten. Gegen den geplanten Abriss des Flughafens und den Neubau der Batteriefabrik von VWs Batteriesparter PowerCo gab es vor Ort aber Widerstand.

VW-Vorstandsmitglied Thomas Schmall hatte noch im März erklärt, dass VW selbst keine Eile habe, eine Standortentscheidung zu treffen – nachdem der Konzern unter Verweis auf die hohen Energiepreise bereitsauch bekannt, dass VW seine Pläne für eine Batteriefabrik in Nordamerika Priorität einräumt – wegen der dort besseren Förderbedingungen.

Welche „anderen Batterieprojekte“ Fiala in seiner Aussage gemeint hat, ist nicht bekannt. Die PowerCo-Fabrik hätte wohl bis zu 4.500 Arbeitsplätze geschaffen. Die Autoindustrie – allen voran die tschechische VW-Tochter Skoda – steht für fast zehn Prozent des tschechischen Bruttoinlandsprodukts. Auch Hyundai betreibt ein Fahrzeugwerk im osttschechischen Nosovice, Toyota verfügt über ein Werk in Kolin.

