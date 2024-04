VW Golf wird 50: Der erfolgreichste Volkswagen feiert Jubiläum

Er ist der erfolgreichste Volkswagen und laut VW das meistverkaufte europäische Auto seit der Erfindung des Automobils. Jetzt wird der VW Golf 50. Warum der Golf auch ein echter Elektro-Pionier ist, erfahren Sie im Video. Am 29. März 1974 startete Volkswagen die Produktion des ersten Golf, der an jedem Tag der vergangenen 50 Jahre laut Volkswagen 2000 Mal verkauft wurde – 37 Millionen Exemplare wurden bislang gebaut.

Nicht nur beim Fahrzeug-Design liegen Welten zwischen dem ersten Golf und dem neuen Update des Golf VIII, auch in der Größe hat sich einiges getan. Denn der Golf ist ganz schön gewachsen.Während der Golf I gerade einmal 3,81 Meter lang war, misst der Golf VIII 4,28 m und sogar 4,64 m in der langen Variante. Zwar hält Volkswagen nach wie vor an der Golf-Linie fest, die Zukunft des Wolfsburger Autokonzerns ist aber elektrisch und da hat VW dem Golf sein elektrisches Gegenstück VW ID.3 an die Seite gestell

