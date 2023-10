VW forscht weiter mit der University of Tennessee

Der Volkswagen-Konzern hat seine Forschungspartnerschaft mit der University of Tennessee am Volkswagen Innovation Hub in Knoxville bis zum Jahr 2028 verlängert. Das Projekt, in dessen Rahmen vor allem an eMobility-Innovationen gearbeitet wird, besteht seit 2018.Die Vereinbarung besteht zwischen der Volkswagen Group of America (VWGoA) und der University of Tennessee, Knoxville (UTK).

In den vergangenen fünf Jahren hat die Zusammenarbeit 27 aktive Forschungsprojekte, 15 Veröffentlichungen und mehrere angemeldete Patente hervorgebracht.

